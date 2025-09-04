Terremoto Afghanistan: il bilancio delle vittime supera i 2.200 morti

MeteoWeb

Ha superato 2.200 il numero delle vittime del terremoto magnitudo 6 che domenica sera ha colpito l’Afghanistan orientale, causando anche più di 3.600 feriti. È quanto ha riportato il governo talebano. Secondo Hamdullah Fitrat, portavoce aggiunto dell’esecutivo, solo nella provincia di Kounar si contano 2.205 morti e 3.640 feriti, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta per cercare sopravvissuti e assistere la popolazione colpita.