Terremoto Afghanistan, il bilancio supera i 1.400 morti: dall’UE 1 milione in aiuti umanitari, attivato il servizio Copernicus

Secondo il bilancio aggiornato diffuso dal governo talebano, oltre 1.400 persone sono morte nel terremoto magnitudo 6 che ha colpito l’Afghanistan orientale, mentre i feriti sono oltre 3.100. Il portavoce del governo, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato in una nota che 1.411 persone sono morte e 3.124 sono rimaste ferite nella sola provincia di Kunar, sottolineando che oltre 5mila case sono state distrutte. La Commissione Europea donerà un milione di euro in aiuti umanitari e 130 tonnellate di aiuti in beni di prima necessità in risposta al terremoto in Afghanistan. Le risorse saranno destinate ai partner umanitari che stanno già svolgendo operazioni di soccorso sul campo. Tra le 130 tonnellate di aiuti umanitari provenienti dalle proprie scorte ci saranno beni prima necessità come tende e altri articoli per l’alloggio, vestiti, forniture mediche e materiale per la depurazione dell’acqua. Saranno consegnati tramite 2 voli umanitari finanziati dall’UE che dovrebbero arrivare a Kabul alla fine di questa settimana.

È stato attivato inoltre il servizio satellitare Copernicus per produrre mappe di emergenza che faciliteranno la consegna degli aiuti. L’assistenza si aggiunge ai 161 milioni di euro di aiuti umanitari già stanziati nel 2025 per le organizzazioni umanitarie nel paese.