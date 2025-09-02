Terremoto Afghanistan, Mezzaluna Rossa: “i morti sono 1.124”

MeteoWeb

Il bilancio del terremoto magnitudo 6 che ha colpito la provincia di Kunar, nell’Afghanistan orientale, è salito a 1.124 vittime. È quanto riferisce la Mezzaluna Rossa afghana, che segnala anche almeno 3.251 feriti. L’organizzazione umanitaria ha inoltre reso noto che il sisma ha provocato la distruzione di oltre 8mila abitazioni.