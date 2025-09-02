Il bilancio del terremoto magnitudo 6 che ha colpito la provincia di Kunar, nell’Afghanistan orientale, è salito a 1.124 vittime. È quanto riferisce la Mezzaluna Rossa afghana, che segnala anche almeno 3.251 feriti. L’organizzazione umanitaria ha inoltre reso noto che il sisma ha provocato la distruzione di oltre 8mila abitazioni.
Terremoto Afghanistan, Mezzaluna Rossa: “i morti sono 1.124”
Si è aggravato il bilancio (ancora provvisorio) del terremoto che ha colpito l’Afghanistan orientale
MeteoWeb