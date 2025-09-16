Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Papua Nuova Guinea: scossa a sud-est di Kokopo

La scossa è stata registrata dall’USGS a una profondità di 77,7 km, con epicentro a oltre 200 km da Kokopo. Al momento non si segnalano vittime o danni

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito martedì al largo della costa della Papua Nuova Guinea. Secondo quanto riportato dallo United States Geological Survey (USGS), la scossa è stata registrata alle 16:59 UTC (le 18:59 italiane) a una profondità di circa 77,7 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a circa 206 chilometri a sud-est di Kokopo, capoluogo della provincia di East New Britain, che conta una popolazione di oltre 26.000 abitanti. Al momento non si registrano vittime né danni significativi. Il Centro di Allerta Tsunami degli Stati Uniti ha confermato che non è stato emesso alcun allarme tsunami in seguito al sisma.

