Terremoto Foggia, scossa di magnitudo 3.0 a Manfredonia | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato oggi, giovedì 4 settembre, alle ore 19:24 italiane nella zona di Manfredonia, in provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa ha avuto ipocentro localizzato a una profondità di 22 chilometri. L’evento rientra nella normale attività sismica che interessa l’area. La Protezione Civile segue costantemente l’evolversi della situazione, mentre l’INGV continua il monitoraggio dell’area per eventuali repliche.