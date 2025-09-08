Terremoto Grecia, paura nella notte: scossa magnitudo 5.5, Atene trema

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito nella notte la Grecia, scuotendo in particolare Atene e le aree circostanti. L’epicentro è stato localizzato al largo della costa di Evia, la seconda isola più grande del Paese, a circa 50 chilometri a nord-est della capitale. La scossa è avvenuta poco prima delle 00:30 ora locale (23:30 italiane) ed è stata registrata a una profondità molto superficiale, appena 2,3 chilometri, secondo i dati forniti dall’Istituto Geodinamico di Atene. Un successivo assestamento di magnitudo 2.5 è stato rilevato circa un quarto d’ora dopo. Le autorità hanno spiegato che sono attesi ulteriori eventi di assestamento, anche superiori a magnitudo 4.

Il sindaco di Marathonas, Stergios Tsirkas, ha descritto il sisma come “molto intenso”, mentre il presidente dell’Organizzazione Greca di Pianificazione e Protezione dai Terremoti, Efthimis Lekkas, ha spiegato ai media che la zona di Evia non è generalmente nota per forti terremoti, ma che “in questo momento stiamo valutando tutti i dati per fornire informazioni e stime più certe”.

Il ministro della Protezione Civile, Yiannis Kefalogiannis, ha annunciato l’invio di mezzi nell’area meridionale di Evia, a titolo precauzionale. Nel frattempo, la televisione pubblica ERT ha documentato in diretta il sisma, quando le telecamere hanno iniziato a tremare e i giornalisti hanno interrotto la trasmissione per segnalare l’evento. Nonostante la forte scossa avvertita distintamente nella capitale, al momento non risultano danni a edifici né feriti. La popolazione resta comunque in allerta, in attesa di sviluppi sull’attività sismica.