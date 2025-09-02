Terremoto in Alto Adige, non sono stati segnalati danni in Val Venosta

MeteoWeb

Non sono stati segnalati danni a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata questa mattina, alle 9.49, nel Comune di Malles, tra Planol e Piavenna, in Alto Adige, ad una profondità di 5 chilometri. Una seconda replica è stata registrata alle 10.01, con epicentro a ovest di Piavenna (Malles) ed ha avuto una magnitudo di 2.3 ad una profondità di 7 chilometri. Secondo l’Agenzia per la Protezione Civile, anche la Centrale provinciale di emergenza non ha ricevuto chiamate da cittadini preoccupati.

Secondo il servizio di reperibilità geologica, terremoto e sismica dell’Ufficio geologia e prove materiali – riferisce una nota della Provincia di Bolzano – “l’Alta Val Venosta è l’unica zona dell’Alto Adige in cui il potenziale di rischio sismico è più elevato rispetto al resto della provincia. Questo perché l’Alto Adige non è generalmente considerato a rischio sismico”.