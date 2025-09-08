Terremoto in Calabria: epicentro a Gambarie in Aspromonte | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Calabria alle 19:39 di oggi, lunedì 8 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro individuato 4km a nord-est di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e precisamente nei piani di Aspromonte nei pressi del laghetto di Rumia, vicino Gambarie. La scossa è avvenuta ad una profondità di 15km. Non si segnalano danni a persone o cose.