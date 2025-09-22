Terremoto in California, sisma scuote San Francisco | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo 4.3 ha scosso l’area di San Francisco (California, USA), secondo lo United States Geological Survey. Il terremoto è avvenuto appena a Est-Sud/Est di Berkeley, secondo quanto riportato dal servizio geologico. L’ipocentro è stato registrato a 7,8 km di profondità. Il sisma avvenuto poco prima delle 3 del mattino ora lcoale (fuso orario PDT, 11:56 ora italiana). Molte persone hanno riferito di aver avvertito una forte scossa e di aver sentito suonare gli allarmi telefonici. Non si hanno al momento notizie su eventuali danni a persone o cose.