Terremoto in India: forte scossa nel nord-est | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’India nordorientale alle 17:11 locali (le 13:11 italiane) di oggi, domenica 14 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro individuato 14km ad est di Udalguri e profondità di 10km, secondo i dati dell’USGS. Non sono noti al momento danni a persone o cose.