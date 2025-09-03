Terremoto in Marocco, epicentro sull’Atlante

MeteoWeb

Questa mattina, alle 05:25 ora italiana, un terremoto magnitudo 4.5 (dati USGS) ha colpito la zona di Marrakesh, in Marocco. L’epicentro è stato localizzato nella catena montuosa dell’Atlante, a circa 80 km dalla città. La scossa, avvertita distintamente anche a Casablanca, ha fatto vibrare gli edifici, in particolare i piani più alti, ma non si segnalano danni a persone o cose.