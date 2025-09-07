Terremoto in Turchia: epicentro nei pressi di Sındırgı | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Turchia occidentale alle 12:35 locali (le 11:35 italiane) di oggi, domenica 7 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro 6km a sud-sudovest di Sındırgı e profondità di 9km. L’agenzia di stampa “Anadolu” riporta che il terremoto è stato avvertito dagli abitanti delle zone limitrofe fino a Smirne, più a sud. Il Ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha riferito su X che le autorità competenti “hanno immediatamente avviato le scansioni sul campo”. Non sono noti al momento danni a persone o cose.

Il mese scorso, un sisma di magnitudo 6.1 aveva colpito la stessa area di Balikesir, causando un morto e il crollo di alcuni edifici.