Terremoto in Turchia: forte scossa nei pressi di Simav, nell’ovest del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle ore 12:59 locali (le 11:59 italiane) di oggi, domenica 28 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.4, con epicentro individuato 26km a nord-nordovest della città di Simav, nella provincia di Kutahya, nell’ovest del Paese. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 12km ed è stato avvertito anche a Istanbul, la città più grande della Turchia, circa 100 chilometri a nord. Le riprese televisive hanno mostrato persone a Kutahya riunirsi in piazze e parchi dopo la scossa. Al momento, non sono noti danni a persone o cose.

Ad agosto, un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella vicina provincia di Balikesir. Una persona è morta e decine sono rimaste ferite. Da allora, la regione intorno a Balikesir è stata colpita da scosse di minore entità.

La Turchia si trova su importanti faglie e i terremoti sono frequenti. Nel 2023, un terremoto di magnitudo 7.8 ha ucciso più di 53.000 persone in Turchia e distrutto o danneggiato centinaia di migliaia di edifici in 11 province meridionali e sudorientali. Altre 6.000 persone sono state uccise nelle zone settentrionali della vicina Siria.