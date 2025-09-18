Terremoto Indonesia: forte scossa registrata a 15 km di profondità | DATI

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l’Indonesia nelle ultime ore. L’evento sismico è stato registrato alle ore 20:19 italiane, con un ipocentro localizzato a una profondità di circa 15 chilometri. L’Indonesia si trova in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, caratterizzata da frequenti terremoti. Le autorità invitano la popolazione delle aree colpite a mantenere la calma e a seguire le disposizioni, mentre prosegue il monitoraggio per valutare eventuali repliche sismiche.