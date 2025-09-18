Terremoto Kamchatka, nuova forte scossa in serata: emessa allerta tsunami

Un nuovo e potente terremoto ha colpito la penisola della Kamchatka, in Russia. Secondo il Servizio Geofisico dell’Accademia Russa delle Scienze, la scossa principale ha avuto una magnitudo 7.8 ed epicentro localizzato a circa 145 km a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, città di oltre 180 mila abitanti. L’ipocentro è stato registrato a una profondità di 10 km. Le autorità locali hanno immediatamente emesso un’allerta tsunami, avvertendo che onde potenzialmente pericolose potrebbero colpire le coste entro un raggio di mille chilometri dall’epicentro. Il governatore della regione ha dichiarato che tutti i servizi di emergenza sono stati messi in stato di massima allerta per fronteggiare eventuali conseguenze.

Il legame con il sisma di luglio

Questo evento sismico è stato classificato come una delle più forti repliche del terremoto di magnitudo 8.8 che il 29 luglio 2025 ha devastato la stessa area, generando un maremoto e segnando la sesta scossa più potente mai registrata strumentalmente. Quell’evento aveva causato imponenti spostamenti tettonici: i dati satellitari e geodetici hanno mostrato un movimento orizzontale della Kamchatka meridionale con deformazioni costiere.

La sequenza sismica in corso conferma dunque la fragilità della regione e il rischio costante di nuove scosse violente. Le autorità scientifiche continuano a monitorare con attenzione l’evoluzione, mentre la popolazione locale resta in allerta.