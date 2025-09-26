Terremoto Marche, scossa tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto questa mattina nelle Marche. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 2.9, avvenuto a 2 km Nord/Ovest da Monsampolo del Tronto (AP), tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Il terremoto è stato registrato alle 05:54:17, e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 29 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.