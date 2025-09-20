Terremoto Palermo, scossa nel pomeriggio: i primi dettagli | DATI

Oggi, sabato 20 settembre 2025, alle ore 18:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto nel Tirreno Meridionale, in prossimità della costa di Palermo. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 18 chilometri. In generale, un terremoto con ipocentro a tale profondità viene percepito soprattutto nelle aree costiere più vicine all’epicentro, mentre gli effetti tendono a ridursi man mano che ci si allontana dalla zona marina.

Contesto geologico

Il Tirreno Meridionale è un’area caratterizzata da un’elevata attività geologica. Le scosse in mare aperto, specialmente davanti alle coste siciliane, sono fenomeni relativamente frequenti e spesso non provocano conseguenze rilevanti, ma rappresentano un promemoria della natura sismicamente attiva della regione.