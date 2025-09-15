Terremoto Russia, forte scossa davanti alle coste della Kamchatka | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Russia alle 04:34 locali di martedì 16 settembre (le 18:34 italiane del 15 settembre). I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6, con epicentro davanti alle coste della Penisola di Kamchatka,145km a est-sudest di Petropavlovsk-Kamchatsky, e profondità di 15km. Non sono noti al momento danni a persone o cose. La zona è stata colpita a fine luglio da un violento terremoto di magnitudo 8.8, che ha scatenato anche uno tsunami.