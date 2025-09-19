Terremoto scuote l’Indonesia, paura e danni nella regione di Papua

Un terremoto magnitudo 6.1 ha colpito la regione più orientale dell’Indonesia, Papua, provocando danni sparsi nella città costiera di Nabire. Al momento non sono state segnalate vittime. Secondo Suharyanto, capo dell’Agenzia Nazionale per la Mitigazione dei Disastri, alcune abitazioni e il ponte principale della città hanno subito gravi danni, mentre un ufficio governativo, una chiesa e l’aeroporto locale hanno riportato danni lievi.

Durante la scossa, gli abitanti sono fuggiti dalle loro case o si sono diretti verso zone più elevate. Le reti di telecomunicazione a Nabire e in diversi altri centri della regione sono state temporaneamente interrotte, ha riferito il portavoce dell’agenzia, Abdul Muhari.

Secondo l’U.S. Geological Survey, il sisma ha avuto epicentro a 28 km a Sud di Nabire, ed ipocentro ad una profondità di 10 km.

Nabire non è nuova a eventi sismici gravi: nel 2004 la città è stata colpita da 2 terremoti, a febbraio e novembre, che hanno causato rispettivamente 30 e 32 morti e ingenti danni.