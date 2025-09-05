Terremoto Serbia, scossa nel sud-ovest del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, nel sud-ovest della Serbia. Nel darne notizia, i media riferiscono che l’epicentro del sisma, avvenuto alle 14.43 italiane, è stato localizzato nella regione montuosa di Golija, a circa 20km a est della cittadina di Sjenica, ad una profondità di appena 3km. Non sono giunte finora notizie di eventuali conseguenze.