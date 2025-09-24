Terremoto Sicilia: scossa tra la costa tirrenica e le Isole Eolie | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata davanti alla costa tirrenica siciliana alle 17:06 di oggi, mercoledì 24 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3 davanti alla costa siciliana nordorientale, tra Gioiosa Marea, sulla costa messinese, e le Isole Eolie, ad una profondità di 129km. Non risultano danni a persone o cose.