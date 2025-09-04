Terremoto Toscana: epicentro all’Abetone, vicino al confine con l’Emilia Romagna | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata in Toscana alle 15:25 di oggi, giovedì 4 settembre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3 con epicentro 2km a sudest dell’Abetone, in provincia di Pistoia, vicino al confine con l’Emilia Romagna. La scossa è avvenuta ad una profondità di 13km. Non sono segnalati danni a persone o cose.