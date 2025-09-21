Terremoto Turchia, scossa nell’ovest del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle 00:05 locali di lunedì 22 settembre (le 23:05 italiane del 21 settembre). I sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.8, con epicentro individuato 11 km a sud-sudovest di Sındırgı, nell’ovest del Paese. Il sisma si è verificato ad una profondità di 9km. Non sono segnalati, al momento, danni a persone o cose.