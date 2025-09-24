Terremoto Venezuela, forte scossa di magnitudo 6.3: paura a Maracaibo e Caracas | DATI e MAPPE

Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il Venezuela nella notte, con epicentro localizzato nei pressi di Mene Grande, nello stato di Zulia. L’evento sismico si è verificato alle 00:21 ora italiana a una profondità stimata di circa 10 km, secondo i dati diffusi dai centri di monitoraggio geologico. La scossa è stata avvertita distintamente in diverse regioni del Paese, tra cui le città di Maracaibo e Caracas. Testimoni riferiscono di scuotimenti da moderati a forti, durati diversi secondi.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su eventuali danni, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche su infrastrutture e abitazioni. Nel frattempo, si registrano già repliche sismiche nella zona epicentrale, che mantengono alta l’allerta. Le autorità di protezione civile hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le norme di sicurezza in caso di ulteriori scosse.