Tesla, il Cda propone un maxi-pacchetto da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto per il compenso di Elon Musk valutato fino a 1.000 miliardi di dollari se il colosso delle auto elettriche raggiungerà una serie di target nei prossimi 10 anni. Il pagamento maggiore rappresenta una quota del 12% della società se Tesla raggiungerà gli 8.500 miliardi di dollari di capitalizzazione. “Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia”, ha detto la presidente di Tesla Robin Denholm.