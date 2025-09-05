Tesla, il Cda propone un maxi-pacchetto da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk

La ricompensa scatterebbe solo se la società raggiungerà gli ambiziosi obiettivi di crescita: fino all’8.500 miliardi di dollari di capitalizzazione in dieci anni

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto per il compenso di Elon Musk valutato fino a 1.000 miliardi di dollari se il colosso delle auto elettriche raggiungerà una serie di target nei prossimi 10 anni. Il pagamento maggiore rappresenta una quota del 12% della società se Tesla raggiungerà gli 8.500 miliardi di dollari di capitalizzazione. “Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia”, ha detto la presidente di Tesla Robin Denholm.

