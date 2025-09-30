Tifone Bualoi devasta il Vietnam: bilancio sempre più drammatico tra morti, dispersi e case colpite

Sono saliti a 29 i morti e 19 i dispersi a causa delle violente piogge e inondazioni provocate dal tifone Bualoi che ha colpito il Vietnam settentrionale e centrale. I feriti sono oltre 100, mentre più di 158 mila abitazioni risultano distrutte, danneggiate o allagate. Ingenti i danni a colture e infrastrutture: oltre 1.100 strade interrotte e migliaia di pali della luce abbattuti. Le autorità locali hanno avvertito che le precipitazioni torrenziali proseguiranno, con il rischio costante di allagamenti, frane e cedimenti idraulici lungo numerosi corsi d’acqua.

I soccorsi

Il premier Pham Minh Chinh ha disposto l’immediato dispiegamento di soccorsi e forze militari nelle zone colpite, ordinando evacuazioni preventive e la tutela di dighe e siti sensibili. La capitale Hanoi è tra le zone più colpite dagli effetti successivi al passaggio del violento tifone: il maltempo ha paralizzato la vita quotidiana, con allagamenti nelle strade che hanno impedito a molti studenti di tornare a casa. Diverse scuole hanno organizzato pasti serali e pernottamenti sotto la supervisione degli insegnanti per accogliere i ragazzi bloccati nei campus.