Tifone Bualoi nelle Filippine: sale il numero delle vittime, 433mila evacuati | VIDEO

Si aggrava il bilancio del passaggio del tifone Bualoi sulle Filippine. Il numero delle vittime è salito a 10, mentre almeno altre 13 persone risultano disperse: si tratta perlopiù di pescatori provenienti da tre province centrali che non sono stati più ritrovati dopo essersi avventurati in mare prima dell’arrivo della tempesta. Bualoi ha fatto cadere alberi e provocato blackout dopo avere toccato terra nella città di San Policarpo nella serata locale di giovedì 25 settembre. Sono 433mila le persone evacuate a causa della tempesta.

Bualoi, chiamato localmente Opong, è il 15° ciclone tropicale ad abbattersi sulle Filippine quest’anno. La tempesta si muove rapidamente e ha una fascia di pioggia e vento di circa 450 chilometri dal suo centro. Ha deviato leggermente verso sud dalla sua traiettoria prevista verso nord-ovest.

Si tratta dell’ultima di una serie di tempeste provenienti dall’Oceano Pacifico che si sono abbattute sull’Asia. Il tifone Ragasa questa settimana ha causato almeno 28 morti fra Filippine e Taiwan, per lo più a causa di annegamenti, prima di abbattersi sulla Cina e terminare la sua corsa in Vietnam.