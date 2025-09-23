Tifone Ragasa, situazione drammatica a Taiwan | VIDEO

Una violenta alluvione ha colpito Taiwan, a seguito del passaggio del tifone Ragasa, causando gravi danni e disagi. Secondo la Central News Agency, almeno 6 persone sono rimaste ferite e oltre 7mila sono state evacuate. A Hualien, le piogge torrenziali hanno provocato il cedimento di una diga naturale lungo il torrente Mataian, trasformando le strade in fiumi impetuosi e spazzando via un ponte a Guangfu. Le autorità monitorano costantemente i livelli idrici e avvertono del rischio di ulteriori frane e alluvioni.