Tor des glaciers, la gara più dura delle Alpi vinta da Sébastien Raichon

Dopo i trionfi del 2022 e del 2023, il francese Sébastien Raichon si è nuovamente imposto al Tor des Glaciers, la più impegnativa competizione di corsa in montagna delle Alpi. La gara prevede un percorso non segnalato di 450 km lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta, con un dislivello complessivo di 32mila metri. Questa volta Raichon ha dovuto affrontare soprattutto difficoltà fisiche – tra cui una bronchite – più che la concorrenza, rimasta nettamente indietro. Ha tagliato il traguardo con un tempo di 124 ore, 53 minuti e 45 secondi, senza riuscire però a migliorare il proprio record personale.

“Non so come possa aver concluso la gara – ha affermato – senza aver mangiato per tutti questi giorni: sono andato avanti a yogurt e acqua, distillando ogni singola goccia di energia. È proprio vero che il corpo umano è una macchina meravigliosa e ha delle risorse incredibili a cui attingere“. Al 2° posto, staccato di 6 ore e mezza, è giunto l’irlandese Brian Mullins.