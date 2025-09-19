Torna l’incubo incendi in Turchia: le fiamme hanno raggiunto le zone residenziali ad Antalya | FOTO e VIDEO

Il distretto di Alanya, ad Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, sta affrontando sfide impegnative nella lotta agli incendi boschivi nei distretti di Köyceğiz e Milas di Muğla, mentre gli sforzi proseguono sia dall’alto che da terra. Il vento sta complicando le operazioni di spegnimento. L’incendio ad Alanya, che si è esteso durante la notte a causa del vento, si è avvicinato alle zone residenziali. Di conseguenza, il quartiere di Ali Efendi è stato completamente evacuato.

L’incendio boschivo si è esteso su una vasta area a causa dei forti venti. Dopo che il rogo ha minacciato le aree residenziali della regione, sono state avviate le operazioni di evacuazione. È stato riferito che alcune aree residenziali coinvolte dalle fiamme sono state bruciate. Un gran numero di Vigili del Fuoco, forestali e personale medico è stato inviato nella zona. Le autorità hanno riferito che gli sforzi per domare l’incendio sono in corso senza interruzione.

Due incendi a Muğla

È stato dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi boschivi che si sono sviluppati uno dopo l’altro a Muğla da ieri sera. Un incendio è scoppiato intorno alle 00:30 nella foresta circondata da pini rossi nel quartiere di Akköprü, nel distretto di Köyceğiz, a Muğla.

Chi ha visto il fumo alzarsi dalla zona lo ha segnalato al Centro di Emergenza 112. Dopo la segnalazione, un gran numero di squadre della Direzione Regionale Forestale è stato inviato nella zona.

Dopo il distretto di Köyceğiz, un incendio boschivo è scoppiato anche nel distretto di Milas. Un incendio è scoppiato nella foresta intorno alle 00:30 nei quartieri di Kıyıkışlacık e Akkovanlık, sempre nel distretto di Milas. Un gran numero di autocisterne e squadre antincendio sono state inviate nella zona per spegnere l’incendio.