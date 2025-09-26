Toyota lancia un caricatore domestico da 6 kW per potenziare la ricarica dei suoi veicoli elettrici

A partire da questo autunno, Toyota Motor lancerà sul mercato giapponese un caricatore originale per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, ritenendo che tale offerta possa favorire ulteriormente la diffusione dei propri modelli, secondo quanto riportato da Nikkei Asia Review. La casa automobilistica ha sviluppato un caricabatterie con una potenza di 6 kilowatt, il doppio rispetto ai modelli di altri produttori, che venderà per i suoi veicoli elettrici e ibridi plug-in. Con una ricarica di otto ore si dovrebbe garantire un’autonomia di 300 chilometri. I concessionari si occuperanno della manutenzione mentre l’installazione sarà affidata alle imprese edili. Il prezzo del dispositivo si aggira sui 200.000 Yen (1.350 USD). Se acquistato insieme ad un veicolo elettrico, i clienti potranno ricevere 100.000 Yen in punti da spendere per l’acquisto di accessori automobilistici presso i concessionari Toyota o Daihatsu Motor.

A cosa è dovuto il calo delle vendite?

Nonostante l’ampliamento della gamma dei veicoli elettrici offerti, nella prima metà del 2025 le vendite di veicoli ibridi plug-in Toyota hanno raggiunto solo 10.000 unità circa. La mancanza di strutture di ricarica è considerata tra i fattori alla base del calo delle vendite che continua dal 2023. In Giappone, tra i produttori di veicoli elettrici concorrenti, Tesla vende caricabatterie originali insieme ai propri veicoli mentre Honda Motor e Nissan Motor si avvalgono di dispositivi di altri produttori, tra cui Panasonic.