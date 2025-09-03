Toyota produrrà la sua prima auto elettrica interamente in Europa: maxi investimento da 680 milioni

MeteoWeb

Toyota ha dichiarato che costruirà un’auto elettrica nel suo stabilimento in Repubblica Ceca, che sarà il suo primo modello elettrico completamente prodotto in Europa. Nello stesso stabilimento ceco, Toyota investirà anche in un nuovo impianto di assemblaggio batterie. La casa automobilistica giapponese non ha divulgato dettagli sul modello o sui tempi di produzione, ma ha affermato che investirà circa 680 milioni di euro per espandere lo stabilimento di Kolin, e che il governo ceco investirà fino a 64 milioni di euro nell’impianto dedicato alle batterie.

L’industria automobilistica rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo ceco e la decisione di Toyota di costruire un’auto elettrica a Kolin è stata un passo fondamentale per “mantenere la produzione automobilistica nel nostro Paese”, ha dichiarato il primo ministro ceco, Petr Fiala.

L’approccio di Toyota

Toyota, la più grande casa automobilistica al mondo per fatturato, ha adottato un approccio più cauto ai veicoli elettrici rispetto ai suoi concorrenti tradizionali, il che l’ha aiutata nell’ultimo anno, nonostante il rallentamento della domanda globale di EV. L’azienda ha beneficiato della domanda per la sua gamma ibrida in espansione, anche nel suo mercato più importante, gli Stati Uniti.

Le prospettive

All’inizio di quest’anno Toyota ha annunciato che tra il 2025 e il 2026 lancerà in Europa un totale di 9 modelli completamente elettrici per i suoi marchi Toyota e Lexus premium. L’azienda produce Aygo X e Yaris Hybrid nel suo stabilimento ceco, che ha una capacità produttiva annua di circa 220.000 veicoli.