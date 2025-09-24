Tragedia a Catanzaro, 47enne muore dopo una puntura di un calabrone

Un uomo di 47 anni è morto oggi, a Catanzaro, dopo essere stato punto da un calabrone. È accaduto nel quartiere ‘Lido’. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori: al loro arrivo, l’uomo era già deceduto per via dello shock anafilattico causato dalla puntura dell’insetto. a vittima era il fratello di Francesco Assisi, consigliere comunale a Catanzaro. Molti gli attestati di solidarietà dal mondo politico catanzarese per la tragedia che ha lasciato sgomenta la città. I funerali si terranno domani, 25 settembre, alle 17.30 nella chiesa del ‘Sacro Cuore’ a Catanzaro.