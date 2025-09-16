Tragedia in Sardegna: muore bimba di 8 mesi sull’auto dei genitori mentre rientravano a Torino

Tragedia questo pomeriggio per una famiglia di turisti torinesi in vacanza in Sardegna: la loro bambina di 8 mesi, affetta da una rara malattia genetica, è morta sull’auto dei genitori mentre raggiungevano il porto di Porto Torres per imbarcarsi sul traghetto che li avrebbe riportati a casa. Durante la vacanza le condizioni di salute dalla bambina si sono aggravate, i genitori hanno consultato i medici e, di comune accordo, hanno deciso di rientrare in anticipo a casa per sottoporre la figlia a controlli accurati nel centro di cura. In auto stavano percorrendo la strada statale 131, e all’altezza di Macomer i due coniugi si sono accorti che la bimba, seduta sul seggiolino nel sedile posteriore, non respirava.

I soccorsi

Si sono fermati in una piazzola di sosta e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati ​​gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme con la polizia del commissariato di Macomer. Purtroppo per la bambina non c’è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla piccola e il suo corpo è stato trasferito all’ospedale nell’attesa dell’esame.