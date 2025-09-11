Tragedia Natisone, le famiglie delle vittime chiedono i danni al Viminale

Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, ovvero i genitori e i fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, i tre ragazzi che persero la vita nell’improvvisa piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024. Ne dà notizia il TGR Rai del Friuli Venezia Giulia. L’avvocato delle famiglie delle vittime, Maurizio Stefanizzi, sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti dei tre Vigili del Fuoco e dell’infermiere della Sores imputati per la morte dei tre giovani. Sotto accusa gli interventi per soccorrere i giovani.

Per la famiglia Cormos viene chiesto un totale di un milione 269mila euro, per la famiglia Doros un milione e 200mila euro, e un milione e 243mila euro per la famiglia Molnar.

I quattro imputati hanno optato per il giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare. Il primo a presentarsi in aula sarà l’infermiere della Sores, il 17 novembre. Salvo la ancora possibile unione dei due procedimenti, i tre Vigili del Fuoco dovrebbero comparire in tribunale il prossimo 2 dicembre.