Tragico epilogo a Vinadio: cercatrice di funghi trovata senza vita dopo ore di ricerche

E’ stata recuperata nella notte priva di vita, nel Vallone di San Bernolfo, nel comune di Vinadio, nel cuneese, dopo un complesso intervento di soccorso alpino, una cercatrice di funghi dispersa da ieri pomeriggio. La donna è stata individuata verso le 21 in un’area di bosco molto impervia dove era precipitata riportando un grave politrauma. Poiché le sue condizioni apparivano critiche, è stato attivato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che è decollato in modalità di volo notturno ma le condizioni meteorologiche e di visibilità non hanno consentito all’elicottero di avvicinarsi per portare a termine la missione. Nel frattempo la donna ha accusato un arresto cardiaco che il personale presente ha tentato di stabilizzare con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il supporto di una sanitaria del Soccorso Alpino giunta sul posto con il defibrillatore.

I soccorsi

Si è quindi tentato un secondo recupero aereo attivando il Pghm dal versante francese che ha inviato in zona il proprio elicottero con un sanitario a bordo, ma purtroppo l’avvicinamento al luogo dell’incidente non ha nuovamente avuto esito positivo. A questo punto si è iniziata la movimentazione della barella via terra con una serie di calate su terreno molto ripido per raggiungere il sentiero e poi la strada carrozzabile dove le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30 di questa mattina con la constatazione del decesso della donna.