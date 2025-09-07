Tranciati cavi di fibra ottica nel Mar Rosso, internet in tilt in Asia e Medio Oriente

Diversi cavi sottomarini in fibra ottica sono stati tagliati nel Mar Rosso, causando problemi di connettività Internet in alcune zone dell’Asia e del Medio Oriente, tra cui India, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti. Secondo l’account Osint613, i principali sospetti sarebbero l’Iran e i suoi alleati Houthi. Il Times of India riferisce che Microsoft ha pubblicato un avviso sulla propria homepage, segnalando che il Medio Oriente “potrebbe registrare un aumento della latenza a causa dei tagli ai cavi sottomarini nel Mar Rosso“, mentre il traffico Internet al di fuori della regione non risulta influenzato. NetBlocks, osservatorio globale che monitora l’accesso alla rete, ha confermato che “una serie di interruzioni dei cavi sottomarini nel Mar Rosso” ha compromesso la connettività in diversi Paesi, tra cui India e Pakistan.