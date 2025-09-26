Trasporto aereo: Lufthansa taglierà migliaia di posti di lavoro per raggiungere l’efficienza

Si prevede che Lufthansa annuncerà diverse migliaia di tagli di posti di lavoro lunedì 29 settembre, in occasione della prima giornata di mercati finanziari aziendale in sei anni, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla questione, nel tentativo di rassicurare gli investitori sul suo impegno per l’efficienza. Le azioni di Lufthansa, la più grande compagnia aerea europea per fatturato, sono aumentate del 3,4%, raggiungendo il livello più alto in oltre tre settimane, dopo che Reuters ha riportato i tagli pianificati.

Negli ultimi due anni, analisti e investitori hanno criticato Lufthansa per la sua incapacità di ridurre i costi e far crescere le sue attività principali, dopo aver rinviato l’obiettivo di raggiungere un margine di utile operativo dell’8% entro il 2025. Il gruppo ha emesso due profit warning nel 2024 e ha promesso agli investitori che avrebbe implementato un ambizioso programma di rilancio.

Numero esatto di licenziamenti non chiaro

Il gruppo aereo intende ridurre il personale amministrativo del 20% nei prossimi anni, hanno affermato le due fonti, sebbene il numero esatto di licenziamenti sia in fase di definizione. Le fonti hanno parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione, riferisce Reuters.

L’azienda ha affermato che la sua ripresa sta procedendo. Tuttavia, le difficoltà sindacali persistono, con una controversia in corso sulle pensioni destinata a mettere in ombra il Capital Markets Day di lunedì a Monaco. Uno sciopero dei piloti rimane una possibilità.

Eventuali licenziamenti avrebbero ripercussioni sull’intero gruppo, non solo sulla compagnia aerea principale, ha affermato una terza fonte a conoscenza dei colloqui.

Gli analisti hanno affermato di aspettarsi che il mercato continuerà a esercitare pressione su Lufthansa affinché dimostri di poter costruire un gruppo più efficiente. “Nonostante il numero di aerei e l’attività di volo siano inferiori rispetto al 2019, il settore aereo impiega il 7% di persone in più”, ha affermato Bernstein in una nota incentrata sul Capital Markets Day della compagnia aerea.

Può sfruttare le nuove operazioni tedesche?

Gran parte delle speranze di rilancio della compagnia aerea sono legate alla sua capacità di sfruttare due delle sue nuove operazioni in Germania: Discover e City Airlines.

I contratti di lavoro di Lufthansa Classic sono rigidi, obsoleti e costosi, affermano gli analisti, mentre i contratti per i dipendenti delle filiali più recenti sono più facili da gestire, secondo una fonte vicina all’accordo. Una maggiore flessibilità consentirà al gruppo di spostare risorse dalle filiali meno redditizie, hanno dichiarato i dirigenti a Reuters, a opzioni più economiche.

Convincere azionisti e analisti dei progressi probabilmente rimarrà una sfida, hanno affermato gli analisti.

Lufthansa dovrebbe concentrarsi su ciò che ha immediatamente davanti a sé piuttosto che su obiettivi a medio termine, ha affermato Ruairi Cullinane, analista di RBC. “Gli analisti potrebbero anche cercare rassicurazioni sul fatto che Lufthansa sia ancora sulla buona strada per raggiungere le sue previsioni per il 2025, ovvero un aumento significativo dell’EBIT rettificato”, ha dichiarato a Reuters.