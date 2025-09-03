Treno colpisce mezzo d’opera sulla linea Foggia-Caserta: stop alla circolazione nel Sannio

MeteoWeb

Un treno si è scontrato con un mezzo d’opera impiegato in prossimità dei binari, appartenente a una ditta appaltatrice. L’incidente ferroviario è avvenuto tra le stazioni di Dugenta e Amorosi, nel Beneventano, dove un treno, proveniente da Benevento e diretto a Napoli (via Caserta), si è scontrato con il mezzo pesante, impegnato in quel tratto per i lavori dell’Alta Velocità Napoli-Bari. Sul treno viaggiavano una trentina di passeggeri, che risultano tutti illesi. Non ci sono conseguenze neanche per le maestranze. La dinamica è in corso di accertamento.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Caserta-Foggia, tra Amorosi e Frasso. Lo rende noto Rfi, sottolineando che i tecnici del gruppo sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea. I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni. Attivo il servizio con autobus.