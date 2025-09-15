Trieste, 65enne uccide il proprio cane lanciandolo dalla finestra: interviene l’AIDAA

“Una donna di sessantacinque anni di Trieste nei giorni scorsi ha buttato il proprio cane dalla finestra uccidendolo. Da quanto si è appreso questa donna poi è stata vista vagare per le strade del rione Rozzol in stato confusionale. Qui è stata recuperata e dopo essere stata denunciata per l’uccisione del cane è stata portata in ospedale dove pare sia stata da tempo sotto cura del dipartimento di salute mentale”. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

“Dopo il caso di Cuneo dove una donna ubriaca ha lanciato il proprio cane dal balcone ammazzandolo è ora la volta di Trieste dove a perdere la vita è stato il cane di una donna pare con problematiche di salute alle spalle. Noi chiediamo che in casi come questi i sindaci in quanto responsabili della salute e del benessere anche degli animali che vivono sul territorio comunale di loro competenza emettano come la legge consente loro delle ordinanze specifiche che vietino a queste persone di detenere altri animali domestici, ordinanze – concludono gli animalisti– che abbiano valore fino alle eventuali decisioni del giudice”.