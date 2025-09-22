Trump annuncia “svolta storica” sulla cura dell’autismo

Secondo quanto riportato dal Washington Post, oggi l’amministrazione di Donald Trump dovrebbe associare l’uso da parte delle donne incinte del popolare farmaco Tylenol (conosciuto nel resto del mondo come paracetamolo) al rischio di autismo. Lo stesso Donald Trump durante il cerimoniale per Charlie Kirk ha dichiarato che domani verrà annunciata una svolta nella cura dell’autismo:

“Domani faremo uno degli annunci più importanti di sempre, veramente, dal punto di vista medico, credo, nella storia del nostro Paese, lo faremo con Bobby (Robert F. Kennedy), noi e tutti i professionisti. Penso che lo troverete fantastico. Credo che abbiamo trovato una risposta all’autismo. Domani parleremo nello Studio Ovale, alla Casa Bianca, dell’autismo, di come si manifesta. Quindi non permetteremo più che accada e di come migliorare almeno un po’ quando si ha l’autismo, in modo che i genitori possano aiutare i loro figli”.

La comunità scientifica resta prudente

Secondo fonti del Washington Post si prevede che le autorità sanitarie federali sollevino preoccupazioni circa l’uso di paracetamolo da parte delle donne in gravidanza, uno dei farmaci più utilizzati a livello globale. Inoltre, le autorità sanitarie intendono promuovere un farmaco meno noto, il leucovorina, come potenziale trattamento per l’autismo. I primi studi clinici che hanno somministrato la leucovorina a bambini con autismo hanno mostrato quelli che alcuni scienziati descrivono come notevoli miglioramenti nella loro capacità di parlare e di comprendere gli altri.

Le linee guida mediche affermano invece che è sicuro per le donne incinte assumere Tylenol, un farmaco antidolorifico da banco il cui principio attivo è noto come paracetamolo. Si prevede anche che i funzionari di Trump annunceranno un tentativo di valutare come il farmaco leucovorin potrebbe presumibilmente e potenzialmente curare l’autismo. Trump ha anticipato l’annuncio durante la cerimonia commemorativa per Charlie Kirk, tenutasi ieri, dicendo alla folla: “Penso che abbiamo trovato una risposta all’autismo“.

Sabato, il presidente aveva affermato che l’annuncio previsto sarebbe stato “una delle cose più importanti che faremo“. Come riportato dal Wp, alcuni studi medici che prevedono la somministrazione di leucovorin a bambini affetti da autismo hanno mostrato “quelli che alcuni scienziati descrivono come notevoli miglioramenti nella loro capacità di parlare e di comprendere gli altri“, sebbene tali studi siano considerati ancora in fase iniziale