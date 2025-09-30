Trump avvisa la Russia: “minaccia nucleare? Abbiamo l’arma più letale mai creata”

“Francamente se si arriva al punto di usarle, noi ne abbiamo più di chiunque altro, migliori, più nuove, ma è qualcosa a cui non voglio neanche pensare”. E’ quanto detto da Donald Trump, nel discorso ai vertici militari oggi a Quantico, riferendosi alle bombe nucleari e alle minacce che arrivano dalla Russia. “Siamo stati minacciati un pochino dalla Russia recentemente – ha detto – ed io ho inviato un sottomarino, un sottomarino nucleare, l’arma più letale che sia stata mai fatta. Numero uno, non si può localizzare, siamo 25 anni avanti rispetto a Cina e Russia sui sottomarini”.