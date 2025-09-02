Trump cancella 679 milioni per 12 progetti portuali eolici: “destinati al fallimento”

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha ritirato o cancellato 679 milioni di dollari di finanziamenti per 12 progetti portuali legati all’energia eolica offshore in tutto il Paese. Il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean P. Duffy, ha annunciato la decisione, definendo i 12 progetti “destinati al fallimento”. Duffy ha osservato che, ove possibile, i fondi saranno utilizzati per investire in “vere infrastrutture, ripristinando il predominio marittimo degli Stati Uniti. I progetti eolici inutili stanno utilizzando risorse che potrebbero essere utilizzate per rivitalizzare la nostra industria marittima”.

“Joe Biden e Pete Buttigieg si sono piegati all’indietro per utilizzare i fondi per i trasporti per il loro programma di ‘Big Green Fraud’, ignorando le urgenti esigenze della nostra industria cantieristica. “Grazie al presidente Trump, stiamo dando priorità a reali miglioramenti infrastrutturali rispetto a fantasiosi progetti eolici che costano molto e producono poco”, ha dichiarato il segretario ai Trasporti. L’amministrazione Trump ha riorientato il Dipartimento dei trasporti (USDOT) e l’Amministrazione marittima (MARAD) verso la ricostruzione della capacità cantieristica americana, spingendo per “forme di Energia più affidabili e tradizionali”.

L’USDOT ritira un progetto dal programma INFRA

Nell’ambito della revisione di tutti i programmi di sovvenzioni discrezionali con progetti impegnati e non impegnati, l’USDOT ha identificato 12 sovvenzioni e selezioni di progetti eolici offshore che “non erano allineati” con gli obiettivi e le priorità dell’amministrazione. L’USDOT ha ritirato un progetto dal programma INFRA (Nationally Significant Freight and Highway Projects), il progetto eolico offshore di Humboldt Bay, per un importo totale di circa 427 milioni di dollari. MARAD ha ritirato 6 progetti e ne ha annullati 5 nell’ambito del suo Programma di sviluppo delle infrastrutture portuali (PIDP), con una riduzione complessiva rispettivamente di 177 milioni di dollari e circa 75 milioni di dollari.