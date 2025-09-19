Tumore gigante su faccia e collo di 87enne, rimosso a Taormina

Rimosso un tumore della faccia e del collo a un 87enne all’ospedale di Taormina. L’intervento è stato eseguito dall’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale a indirizzo oncologico diretta dalla dott.ssa Serenella Palmeri. Con la partecipazione dell’equipe anestesiologica e infermieristica guidata dal dottore Giacomo Filoni hanno affrontato un intervento estremamente complesso per liberare un paziente dal tumore che gli provocava grandi. “Il paziente – ha spiegato la dottoressa Palmeri – si era presentato, pregandomi letteralmente di salvargli la vita, perché altrimenti avrebbe preferito morire, perché non riusciva più a sopportare il dolore. Era stato giudicato inoperabile in altre strutture per la rapida crescita della massa e per le sue condizioni generali scadenti. Dopo aver studiato attentamente il caso sebbene complicato e pericoloso viste le dimensioni della massa, dei suoi rapporti con le strutture nobili del collo e della faccia, dello status del paziente affetto anche da una grave anemia, ma con la possibilità di successo, ho deciso di intervenire. Il paziente è stato sottoposto all’intervento, riuscito perfettamente, anche se l’età e le condizioni generali hanno richiesto un grande impegno non soltanto in sala operatoria, ma anche nel post-operatorio da parte sia dell’equipe medica che infermieristica. Trattandosi di una massa abnorme per la chiusura dell’ampia breccia chirurgica, si è reso necessario anche il confezionamento di un lembo ricostruttivo con il muscolo gran pettorale e un innesto cutaneo prelevato dall’inguine in sostituzione dell’ampia resezione della cute ulcerata dalla massa neoplastica che ha rallentato il processo di guarigione, seguito per molto tempo con medicazioni particolarmente complesse. Il paziente si è ripreso perfettamente e vive felicemente circondato dall’affetto della sua famiglia”.

“Ho provato una grande emozione – ha evidenziato Palmeri – quando di recente l’ho incontrato e constatato la perfetta guarigione della ferita. In realtà non è la prima volta che affrontiamo una chirurgia così complessa. Siamo abituati a questi interventi impegnativi, perché da noi purtroppo arrivano pazienti da tutte le province con ritardi diagnostici importanti, il più delle volte disorientati, dopo aver fatto decine di visite. Recuperare il tempo perduto non è semplice, ma per noi il paziente oncologico ha la priorità assoluta, perché significa salvargli la vita”.