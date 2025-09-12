Turbolenza sul volo Bangkok-Roma, equipaggio ferito in modo lieve

Momenti di apprensione a bordo di un volo da Bangkok a Roma Fiumicino, a seguito di una forte turbolenza che ha interessato un velivolo A330 della Ita Airways atterrato poi regolarmente allo scalo internazionale Leonardo Da Vinci. Due assistenti di volo hanno riportato lievi contusioni, e sono stati medicati al loro arrivo nella Capitale, venendo subito dopo dimessi. Il fenomeno delle turbolenze rappresenta una condizione assolutamente normale sulle rotte aeree di tutto il mondo, soprattutto nelle tratte a lungo raggio. Ma velivoli progettati per affrontare grandissime sollecitazioni ed equipaggi perfettamente addestrati, sono il connubio per rassicurare anche i passeggeri più apprensivi, relativamente alla sicurezza del trasporto aereo.