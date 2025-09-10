Turchia, accordi GNL da 15 miliardi di metri cubi con otto fornitori internazionali per il triennio 2026-2028

Annunciati a Gastech 2025 di Milano, gli accordi firmati da BOTAS con BP, ENI, Shell e altre cinque compagnie di Gran Bretagna, USA, Germania, Giappone e Norvegia rafforzano la sicurezza energetica turca

La Turchia ha stipulato degli accordi di fornitura di GNL con alcune compagnie energetiche internazionali, assicurandosi circa 15 miliardi di metri cubi di gas per il periodo 2026-2028. Lo ha dichiarato il ministro dell’energia, Alparslan Bayraktar. Gli accordi sono stati annunciati durante la conferenza Gastech 2025 a Milano, dove la compagnia energetica statale turca BOTAS ha firmato contratti con 8 fornitori. Gli accordi iniziali con BP, ENI e Shell coprivano 8,7 miliardi di metri cubi, mentre altri 5 accordi firmati oggi hanno ampliato il portafoglio includendo forniture da aziende con sede in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Giappone e Norvegia.

