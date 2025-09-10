Turchia, accordi GNL da 15 miliardi di metri cubi con otto fornitori internazionali per il triennio 2026-2028

La Turchia ha stipulato degli accordi di fornitura di GNL con alcune compagnie energetiche internazionali, assicurandosi circa 15 miliardi di metri cubi di gas per il periodo 2026-2028. Lo ha dichiarato il ministro dell’energia, Alparslan Bayraktar. Gli accordi sono stati annunciati durante la conferenza Gastech 2025 a Milano, dove la compagnia energetica statale turca BOTAS ha firmato contratti con 8 fornitori. Gli accordi iniziali con BP, ENI e Shell coprivano 8,7 miliardi di metri cubi, mentre altri 5 accordi firmati oggi hanno ampliato il portafoglio includendo forniture da aziende con sede in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Giappone e Norvegia.