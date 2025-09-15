Turchia, pressioni sullo stop al petrolio russo: le intenzioni di Ankara

È improbabile che Stati Uniti e Unione europea costringano la Turchia ad abbandonare gli acquisti di petrolio russo. Lo riporta Politico. “In qualità di importante acquirente di energia russa tramite il suo gasdotto TurkStream, collegato direttamente alla rete di approvvigionamento di Mosca, la Turchia finora non ha mostrato alcun interesse ad escludersi da una fonte di energia a basso costo”, si legge sulla testata americana. “Bruxelles – prosegue Politico – può fare poco per costringere la Turchia, che non è un membro dell’Unione europea, ed è dubbio che un post di Trump su Truth Social sarà una motivazione sufficiente per Ankara a fare improvvisamente marciare indietro su decine di miliardi di dollari in acquisti annuali di energia russa”.

Le intenzioni della Turchia

In precedenza, il Washington Post aveva riferito che la Turchia è uno dei principali acquirenti di petrolio dalla Russia e che sta cercando di mantenere i legami con il Cremlino, nonostante l’attuale situazione politica. Sabato scorso Trump si è detto pronto ad imporre dure sanzioni alla Russia, se tutti i membri dell’Alleanza Nord Atlantica agissero di concerto e smettessero di acquistare petrolio russo. Trump ha osservato che le continue inclusione di energia dalla Russia da parte di alcuni alleati della NATO “hanno indebolito le posizioni negoziali dell’alleanza”.