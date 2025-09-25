Turista francese cade dalla scogliera a Roca Vecchia: soccorsi via mare

Una turista francese di 74 anni in gita a Roca Vecchia, marina di Melendugno è caduta dalla scogliera da un’altezza di 7 metri, rimanendo immobile a causa dei traumi subiti. I soccorritori hanno subito constatato l’impossibilità di procedere al recupero via terra a causa della morfologia della scogliera, decidendo di intervenire via mare L’operazione è stata condotta dal personale della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. Una volta recuperata e issata a bordo di un gommone la donna è stata trasportata al porto di San Foca, dove ad attenderla in banchina c’era il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure procedendo poi al trasporto in ospedale. Non è in pericolo di vita.