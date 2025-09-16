Turista tedesco cade nella cascata di Noasca: è morto dopo il salvataggio in elisoccorso

Un turista tedesco è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi nel Torinese, cadendo tra le rocce della cascata di Noasca, in Valle Orco. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando diverse persone hanno chiamato il 112 riferendosi a una persona caduta nella cascata. E’ stato quindi richiesto l’intervento del servizio regionale di elisoccorso con il supporto dei tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese. L’uomo è stato recuperato in acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco, operativi con l’elicottero Drago, in arresto cardiaco e in grave stato di ipotermia. È stato affidato al personale del 118 di Azienda Zero che lo ha rianimato con il massaggiatore cardiaco esterno.

Il trasporto in elisoccorso

In questa modalità è stato possibile trasportarlo con il servizio regionale di elisoccorso alle Molinette di Torino dove è attivo il protocollo Ecls di circolazione extracorporea. Al momento l’uomo è ricoverato in prognosi riservata. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

L’aggiornamento

Non ce l’ha fatta il turista tedesco classe 1949 che nel pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente in montagna nel Torinese, cadendo nella cascata di Noasca in Valle Orco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, l’uomo era in compagnia del fratello e di un amico ed è scivolato da un punto panoramico precipitando fra le rocce della cascata. Recuperato dai vigili del fuoco è stato elitrasportato d’urgenza in condizioni disperate alle Molinette, dove poi è deceduto.