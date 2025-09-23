Ucraina, crollo demografico impressionante: la popolazione è crollata del 50% | DATI SHOCK

La crisi demografica in Ucraina raggiunge nel 2025 un punto critico: secondo i dati ufficiali, la popolazione è scesa a 28,7 milioni di abitanti, un calo drastico rispetto ai 37,3 milioni registrati nel 2019 e ai 52 milioni del 1991, anno dell’indipendenza del Paese dall’Unione Sovietica. Si tratta di un crollo davvero impressionante, di quasi il 50% in meno in poco più di trenta anni, e di quasi dieci milioni in meno da quando è iniziata la guerra intrapresa dalla Russia di Putin ormai più di tre anni fa.

Il conflitto in corso ha rappresentato un punto di svolta. Milioni di persone hanno lasciato il Paese in cerca di sicurezza, e a questi numeri si aggiunge un tasso di natalità ai minimi storici, con un numero di nascite che non riesce più a compensare il calo naturale della popolazione, aggravato dalle perdite legate al conflitto e dall’emigrazione di massa verso l’Europa e altri Paesi.

Dal 1991 a oggi: quasi metà della popolazione in meno

Se nel 1991 l’Ucraina contava circa 52 milioni di abitanti, in poco più di trent’anni il Paese ha perso oltre 23 milioni di persone, con una riduzione di quasi la metà della sua popolazione. Il trend demografico negativo era già in atto dagli anni Novanta, ma è stato accelerato dagli eventi recenti, trasformando la crisi in una sfida strutturale che avrà conseguenze profonde sul futuro economico e sociale del Paese.